Situation an Elmshorns Schulen : FDP betont: Bildungscampus soll kommen – doch die EBS braucht eine schnelle Lösung

Mit einem Bildungscampus will die Fraktion gegen die Raumnot an Elmshorns Schulen angehen. An der Elsa-Brändström-Schule ist die Lage schon jetzt kritisch.

Elmshorn | Wie geht es an Elmshorns Schulen weiter? Die FDP-Idee von einem Bildungscampus, der Kindertagesstätte, Grundschule, weiterführende Schule und eventuell eine Hochschule in Elmshorn-Nord vereint, war beim Gesamtelternbeirat auf Kritik gestoßen. In nur fünf Jahren sei ein solches Vorhaben nicht zu verwirklichen, aber bis 2026 müsse eine Lösung her. Beson...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.