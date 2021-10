Fußball-Bezirksliga : FC Elmshorn ohne Emmanuel Kwakye zum Topspiel beim Kummerfelder SV

Während den Krückaustädtern ihr Pokalheld wegen einer Gelb-Rot-Sperre fehlt, gastiert der Heidgrabener SV beim SC Egenbüttel und die SV Lieth empfängt den SC Pinneberg.

Kreis Pinneberg | Am achten Spieltag der Fußball-Bezirksliga West treten die Kicker des Heidgrabener SV und die der SV Lieth bereits am Freitag (29. Oktober) unter Flutlicht in Aktion. Der FC Elmshorn gastiert erst am Sonntag (31. Oktober) zum Topspiel beim Kummerfelder SV. SC Egenbüttel – Heidgrabener SV (Freitag, 29. Oktober, 19.30 Uhr)Aufgrund der Ergebnisse kam ...

