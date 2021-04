Horst : Explosion am Hermann-Löns-Weg: Hausbewohner als Tote identifiziert

Die Leichen wurden am Tag nach dem Unglück geborgen. Nun konnten Fachleute die Identität von Frau und Mann feststellen.

Horst | Schnell hatten die Ermittler die Vermutung getroffen, nun bestätigte die Rechtmedizin die These: Bei den beiden Toten, die einen Tag nach der Hausexplosion in Horst am Unglückort gefunden worden sind, handelt es sich um die beiden Bewohner des Einfamilienhauses. Weiterlesen: Hausexplosion in Horst: Polizei entdeckt zweite Leiche in den Trümmern ...

