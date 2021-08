Regionale Produkte : Ex-Pop-Up-Huus-Mieter starten neues Tour-Projekt in Elmshorn

Das kleine Elmshorner Pop-Up Huus wurde im September 2019 vom Stadtmarketing Elmshorn ins Leben gerufen. Nun geht es neue Wege.

Elmshorn | Das Elmshorner Pop-Up Huus hat sich in den vergangenen Jahren fest in der Stadt etabliert. Jetzt erfindet sich das Projekt neu und geht mit einem Team aus ehemaligen Mietern auf Tour durch Elmshorn. Nach demselben Prinzip, wie im Pop-Up Huus stellen regionale Unternehmer und kleine Manufakturen ihre Produkte an verschiedenen Ständen vor. Ehemalige ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.