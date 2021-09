Bundestagswahl 2021 : Warum sich Vincent Erdmann aus Elmshorn so sehr auf seinen ersten Urnengang freut

Seine Stimme solle auch mitentscheidend sein. Deshalb kam die vom Wahl-O-Mat vorgeschlagene Kleinstpartei Demokratie in Bewegung für den Elmshorner Erstwähler nicht in Frage.

Elmhorn | An den Moment, an dem die Wahlbenachrichtigung im Briefkasten lag, erinnert Vincent Erdmann sich genau. „Ich habe mich sehr darüber gefreut“, sagt er – und dies nicht zuletzt deshalb, weil er vor zweieinhalb Jahren bei der Europawahl noch zuschauen musste obwohl in anderen europäischen Ländern 16-Jährige ihre Stimme hatten abgeben dürfen. Briefwahl...

