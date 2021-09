Volleyball-Regionalliga Frauen : Erfolgreicher Kaltstart: VG Elmshorn feiert 3:0-Sieg in Eimsbüttel

Bevor Trainer Michael Behrmann und seine Schützlinge in einem mexikanischen Restaurant essengingen, triumphierten sie am Sonnabend (25. September) mit 3:0-Sätzen bei Grün-Weiß Eimsbüttel II.

Elmshorn | Beim Team-Essen in einem mexikanischen Restaurant in Hamburg-Eimsbüttel schloss sich am Sonnabendabend (25.September) der Kreis für die Regionalliga-Volleyballerinnen der VG Elmshorn. „Das war unser erstes Essen als Team, seitdem wir am 7. März 2020, eine Woche vor dem Beginn der Corona-Beschränkungen, in Hamburg bei einem Portugiesen eingekehrt sind“...

