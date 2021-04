shz-Gartenschule : Erdbeeren auf Balkon und Terrasse: So klappt's mit den leckeren Früchten

Von Deko bis richtig gießen: Hier gibt das Elmshorner Gartencenter Rostock Tipps rund um die Pflanzenwelt.

03. April 2021

Elmshorn | Erdbeeren sind in jedem Garten ein Muss, doch auch wer nur einen Balkon oder eine Terrasse hat, braucht auf die leckeren Früchte zum Naschen nicht verzichten. Viele Sorten gedeihen auch in Töpfen, Ampeln oder im Balkonkasten.

„Snow White“ und „Klettererdbeere“ eignen sich besonders

Besonders empfehlenswert ist die Sorte „Snow White“. Mit ihr kann man im Juni tolle, aromatische Erdbeeren ernten – egal ob auf dem Balkon, in Erdbeertöpfen oder in Beeten. Und ihr Name ist Programm, denn sie ist sowohl von außen, als auch von innen weiß. Damit ist die Pflanze nicht nur lecker, sondern auch für das Auge ein Hochgenuss.

Auch die „Klettererdbeere“ ist für den Naschbalkon ein Hit. Diese Sorte ist, wie ihr Name schon sagt, eifrig in ihrem Wuchs. Sie bildet viele starke Ranken, die sich an Rankgittern oder -stäben hochleiten lassen und so auch auf kleinem Raum eine gute Ernte liefern. In Ampeln gepflanzt rankt sich die Kletterkünstlerin ganz einfach nach unten. „Klettererdbeeren“ überzeugen mit ihrem feinen Aroma und liefern den ganzen Sommer über tolle Erträge. Mit einer Reifezeit bis September ist die Erdbeersaison für das Jahr gerettet.

Tipp: Die „Walderdbeere Fontain“. Die rankende Erdbeere eignet sich für den Balkon oder Kübel. Ein sehr guter Blüten- und Fruchtansatz ab Mitte Mai zeichnet diese bezaubernde Sorte aus.

Erdbeeren richtig pflegen

Erdbeeren brauchen volle Sonne sowie nährstoff- und humusreichen Gartenboden oder Blumenerde. Ab Mitte Mai können sie ins Freie ausgepflanzt werden. Die Pflanzen sind wüchsig und wachsen in erstaunlich kurzer Zeit mit vielen Blüten und Fruchttrieben heran.

Lassen Sie sie nie austrocknen – das gilt besonders für die Kultur in Gefäßen. Damit sie immer neue Früchte produzieren, sollten die Pflanzen im Mai einmalig mit einem rein organischen Animalin-Dünger gedüngt werden. Bei der Kultur in Ampeln sollte man das Gefäß nicht zu klein wählen.