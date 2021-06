Ende der Maskenpflicht : Stadt Elmshorn setzt auf Eigenverantwortung und freiwilliges Tragen

Die Hinweisschilder am Bahnhof und in der Fußgängerzone wurden sofort geändert. An engen Stellen mit vielen Menschen appelliert die Stadt an die Elmshorner, in Zukunft freiwillig Masken aufzusetzen.

Elmshorn | Deutschlandweit wird über Lockerungen beziehungsweise die Abschaffung der Maskenpflicht diskutiert, weil die Corona-Infektionszahlen weiter sinken. In Elmshorn hat sich der Wunsch von Bürgermeister Volker Hatje erfüllt. Der Kreis hat die Maskenpflicht im Bereich der Fußgängerzone und am Bahnhof nicht weiter verlängert und somit faktisch aufgehoben. ...

