Dach mit einem Netz gesichert : Elmshorns alter Sky-Parkplatz soll zügig wieder freigegeben werden

Die Sturmschäden, die im Februar festgestellt worden waren, sind doch nicht so schlimm. Das Dach des alten Sky-Marktes wurde mit einem Netz gesichert. Nun soll der kostenlose Parkplatz schnell wieder geöffnet werden.

Elmshorn | Der große Parkplatz am ehemaligen Sky-Markt in Elmshorn könnte Pendlern und Besuchern der Innenstadt schon bald wieder zur Verfügung stehen – zumindest in Teilen. Die Untersuchungen an dem Gebäude an der Berliner Straße, die Baustadtrat Lars Bredemeier Ende März angekündigt hatte, sind abgeschlossen und das Dach im hinteren Teil des alten Supermarktes...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.