Nikolaus am 6. Dezember : Elmshorns Weihnachtsengel verteilen Lebkuchenherzen an Kinder

Ab 15.30 Uhr werden die Leckereien auf dem Lichtermarkt in der Innenstadt verteilt.

Elmshorn | „Nikolaus, pack die Herzen aus!“, lautet es am Montag, 6. Dezember, auf dem Lichtermarkt. Am Nikolaustag werden in Elmshorn an diesem Tag jedes Jahr mehrere Hundert Lichtermarkt-Lebkuchen-Herzen an Kinder verschenkt. So soll es auch in diesem Jahr sein: Ab 15.30 Uhr verteilen die Elmshorner Engel die beliebten Leckereien am Herz-Fotopoint direkt vor d...

