16-Jähriger aus Elmshorn : Friseur und Schlüters Schnellimbiss betroffen: Polizei fasst Serien-Einbrecher

Bei der Wohnungsdurchsuchung fand die Kripo Wurst und Getränke aus dem Einbruch in Schlüters Schnellimbiss. Zuletzt war der Jugendliche aus Elmshorn in ein Friseurgeschäft in der Kirchenstraße eingestiegen.

Elmshorn | Der Einbruch in ein Friseurgeschäft in der Kirchenstraße wurde einem 16 Jahre alten Elmshorner zum Verhängnis. Der Jugendliche wurde auf frischer Tat ertappt und sitzt zurzeit im Gefängnis. Ihm werden weitere Straftaten vorgeworfen, unter anderem der Einbruch in Schlüters Schnellimbiss auf dem Alten Markt in Elmshorn. Dort waren Lebensmittel und Geträ...

