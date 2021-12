Kaum Leerstand in der Kö : Elmshorns City boomt und trotzt damit der Krise – das hat Gründe

Die Elmshorner Kö bleibt attraktiv und lockt sogar neue Unternehmen in die Innenstadt. Die Verantwortlichen haben einen Masterplan, um ein Ausbluten auch in Zukunft zu verhindern.

Elmshorn | Das Leben in der Elmshorner Königstraße pulsiert – auch 2021 immer in der gerade gültigen Corona-Frequenz mal schneller, mal langsamer. Es gibt Fluktuation, aber kaum leere Geschäfte. Elmshorn hat der Pandemie, der große Krise – bisher – erfolgreich getrotzt. Die City hat 2021 geradezu einen Boom erlebt. Während sich in anderen Städten die Propheze...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.