„Postopia“ in Elmshorn : Live-Musik, Film-Treff und Marionettentheater im Beachclub

Am 26. September kommt Thomas Zürn vom Hamburger „Marionettentheater im Jenisch Haus“ nach Elmshorn. Im „Postopia“ führt er das Szenenprogramm „Strings“ auf.

Elmshorn | Auch an diesem Wochenende wird in Elmshorns Beachclub „Postopia“ wieder getanzt und gefeiert. Auf dem Gelände der alten Post an der Schauenburger Straße steht von Donnerstag bis Samstag jeden Abend Livemusik auf dem Programm, bevor das Stadtmarketing Elmshorn am Sonntag erstmals zu einem Marionetten-Theater einlädt. Volles Wochenendprogramm im Post...

