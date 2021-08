Pfefferspray eingesetzt : Elmshorner greift Polizisten mit Eisenstange an

Ein 24 Jahre alter Elmshorner randalierte in den eigenen vier Wänden in der Fanny-Mendelssohn-Straße in Elmshorn so heftig, dass die Polizei einschreiten musste.

Elmshorn | Aufregung in der Fanny-Mendelssohn-Straße in Elmshorn. Ein 24 Jahre alter Mann randalierte am Sonnabend (28. August) um 8.55 Uhr so heftig in den eigenen vier Wänden, dass sich die Familie nicht anders zu helfen wusste, als die Polizei zu rufen. Vor Ort eskalierte die Situation weiter. Laut Polizeipressesprecher Lars Brockmann wurden die Beamten mit e...

