Führungen und Einblicke : Elmshorner Stadtarchiv lädt zum Tag der offenen Tür

Neben Führungen durch die erst Anfang des Jahres bezogenen Räume des Gewers-Hauses bieten die Archivare und der Förderverein auch Einblicke in ihre Arbeit und in ein neues Zeitzeugen-Projekt.

Elmshorn | Das Elmshorner Stadtarchiv öffnet am Sonnabend, 6. November, von 10 bis 14 Uhr seine Türen für Besucher. Neben Führungen durch die erst Anfang des Jahres bezogenen Räume des Gewers-Hauses in der Marktstraße 16 bieten die Archivare und der Förderverein auch Einblicke in ihre Arbeit und in ein neues Zeitzeugen-Projekt. Außerdem zeigen sie Elmshorn-Bilde...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.