Talente des Elmshorner SC : Ornella Falke und Susanna Margaryan gegen Deutschlands Schachelite

Die beiden 16-jährigen Mädchen fiebern der Teilnahme an den Deutschen Schnellschachmeisterschaften in Lübeck entgegen. Beide kommen aus echten Schach-Familien.

Elmshorn | Die Aufregung steigt so langsam. Für Ornella Falke und Susanna Margaryan steht am 25. und 26. September ein großer Auftritt bevor. In Lübeck nehmen die beiden 16-jährigen Mädchen für den Elmshorner Schachclub an den Deutschen Schnellschachmeisterschaften für Frauen teil. Dort treffen die ESC-Talente auf die besten Spielerinnen aus ganz Deutschland, in...

