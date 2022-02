Benefizkonzert : Elmshorner Opernabend: Erlös kommt Bürgerstiftung zugute

Acht Ensemblemitglieder des Opernstudios der Hamburger Staatsoper kommen am 7. Mai nach Elmshorn. Mit dem Erlös der Veranstaltung unterstützt die Bürgerstiftung Elmshorn Projekte in der Stadt und dem Umland.

Elmshorn | „Zauberflöte“, „Rigoletto“, „Carmen“ und Co. – sie alle feiern in diesem Jahr ihr Elmshorn-Debüt. Denn am Samstag, 7. Mai, wird im Stadttheater auf Klostersande ab 18.30 Uhr der Elmshorner Opernabend gefeiert. Acht junge, voll ausgebildete Solistinnen und Solisten des Opernstudios der Hamburger Staatsoper präsentieren dann nicht nur ein Stück, sondern...

