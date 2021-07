Johnson & Johnson und Moderna : Elmshorner Nordakademie bietet für den 8. Juli noch Impftermine an

An der Nordakademie in Elmshorn bietet sich am 8.Juli für Kurzentschlossene die Gelegenheit, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Zur Auswahl stehen Johnson & Johnson und Moderna.

Elmshorn | Für alle, die noch nicht gegen das Coronavirus geimpft worden sind, bietet sich kurzfristig eine Chance in Elmshorn: An der Nordakademie macht ein mobiles Impfteam Station, dass ursprünglich nur für die dortigen Studenten im Einsatz sein sollte. „Da viele unserer Studierenden bereits in Ihren Betrieben geimpft wurden, sind noch einige freie Terminslot...

