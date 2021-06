Tat in Elmshorn-Hainholz : Vorgeschichte eines Mordes: Freundin des Opfers schildert ihren Leidensweg

Am 13. Verfahrenstag im Hainholzer Mordprozess schilderte die Partnerin des Opfers und Ex-Frau des Angeklagten ihre Geschichte mit dem Angeklagten Maxim R. Der Richter muss ein Ordnungsgeld verhängen.

Itzehoe/Elmshorn | „Die Polizei hat gesagt, es muss erst was passieren. Und es ist was passiert.“ Ella R. hatte Angst vor ihrem Ex-Mann, sie fühlte sich von ihm verfolgt, verständigte mehrfach die Polizei, weil jemand nachts in ihre Wohnung eingedrungen war. Aber ohne Beweise konnten die Beamten ihr nicht helfen. Bis ein Toter in einem kleinen Park in Elmshorn-Hainholz ...

