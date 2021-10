Umzug in die Kirchenstraße : Elmshorner Kinder- und Jugendbeirat übernimmt neue Räume

Der Eisenbahnwaggon auf dem Buttermarkt hat ausgedient, der Elmshorner Kinder- und Jugendbeirat hat neue Räume in der Kirchenstraße mitten in der Stadt gefunden.

Elmshorn | „Wir haben jetzt ganz andere Möglichkeiten als im Eisenbahnwaggon“, erklärt Miriam Kirchner. „Uns geht es darum, sichtbar zu sein.“ Das ist der Elmshorner Kinder- und Jugendbeirat (KJB) jetzt mitten in der Stadt: Der KJB ist in die Kirchenstraße 8 umgezogen. Große Plakate in den Schaufenstern sollen auf die Arbeit der Jugendvertretung hinweisen. Be...

