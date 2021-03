Feuerwehr Elmshorn : Angebranntes Essen sorgt für Einsatz in der Friedensallee

Die Straße musste kurzzeitig in eine Fahrtrichtung gesperrt werden.

Elmshorn | Angebranntes Essen hat am Mittwoch (31. März) für einen Einsatz der Elmshorner Feuerwehr gesorgt. Die Brandbekämpfer wurden am späten Nachmittag zu einem Wohnhaus in der Friedensallee gerufen. Etwa 27 Feuerwehrleute waren im Einsatz und konnten die Lage schnell entschärfen. Gekommen waren sie mit elf Fahrzeugen, denn durch die Coronaverordnungen si...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.