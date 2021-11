Vorstellung am 26. Dezember : Elmshorner Dittchenbühne führt „Der fliegende Thomas“ auf

In der Hauptrolle des Thomas spielt Klaus Falkhausen einen Mann, der fast schon in Selbstmitleid ertrinkt bis er sein Leben schließlich doch selbst in die Hand nimmt und alles verändert.

Elmshorn | Das Elmshorner Forum Baltikum lehrt Thomas am Sonntag (26. Dezember) das Fliegen – zumindest wollen die Schauspieler der Dittchenbühne bei ihrer Aufführung des Solodramas „Der fliegende Thomas“ am zweiten Weihnachtsfeiertag genau diesen Anschein erwecken. Auf der Laienbühne beginnt um 18 Uhr das Stück mit Klaus Falkhausen in der Rolle eines Mannes, de...

