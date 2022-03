Geldbörse an der Kasse weg : Taschendiebe bestehlen 74-Jährige in Elmshorner Discounter

Die Rentnerin hatte die Tat erst beim Bezahlen an der Kasse bemerkt. Zuvor hatten zwei junge Frauen sie in dem Markt im Ramskamp angesprochen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Elmshorn | Schon wieder haben Taschendiebe im Kreis Pinneberg ihr Unwesen getrieben. Wieder ist das Opfer eine Seniorin – eine 74 Jahre alte Frau aus Elmshorn. Die Rentnerin war am Dienstag (22. März) in einem Discounter im Ramskamp in Elmshorn einkaufen. Erst an der Kasse bemerkte sie: ihre Geldbörse ist weg. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Das teilte Presse...

