Kickboxen : Elmshorner Ahmet Ersoy greift erstmals nach deutschem Meistertitel

Der 14-Jährige ist heiß auf die Teilnahme an den Titelkämpfen im niedersächsischen Munster. Er hofft darauf, ganz weit zu kommen.

Elmshorn | Selbstbewusst ist er, denn dieser eine Satz ist wichtig für Ahmet Ersoy: „Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.“ Und Willen, den hat der 14 Jahre junge Elmshorner reichlich. Am Wochenende 4./5. September kämpft der Kickboxer bei den Deutschen Meisterschaften seiner Altersgenossen in der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm in Munster (Niedersachsen) um den T...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.