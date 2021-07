Stadt setzt ein Zeichen : Elmshorn schnürt lokales Bündnis gegen Rassismus

Die Stadt wird sich in Zukunft an den jeweils im März stattfindenden „Internationalen Wochen gegen Rassismus“ beteiligen. Eigene Veranstaltungen sind geplant.

Elmshorn | Detlef Witthinrich (SPD) erinnerte in der Kollegiumssitzung noch einmal an das Jahr 2017, an die bundesweite Diskussion um Elmshorns Lichtermarkt. An die Angriffe auf das dunkelhäutige Mädchen, das auf den Plakaten als Weihnachtsengel Werbung für den Markt gemacht hatte. Unter Rassismus leiden viele Menschen. Rassismus ist auch in Elmshorn ein Thema. ...

