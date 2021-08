Putztag : Elmshorn macht am 18. September wieder sauber

Tonnenweise Müll soll wieder von Straßen, Wegen und Grünanlagen eingesammelt werden. Die Stadt hofft darauf, dass ganz viele Bürger mitmachen, wenn es wieder heißt: „Elmshorn macht Putz“.

Elmshorn | Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Aktion „Elmshorn macht Putz“ 2020 abgesagt werden. Doch in diesem Jahr sind Elmshorns Müllsammler wieder gefragt. Am Sonnabend, 18. September, wird in der Stadt sauber gemacht. Los geht es um 9 Uhr am Betriebshof in der Westerstraße 66 - 70. Von diesem Treffpunkt aus schwärmen die Putzteams aus und befreien bis ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.