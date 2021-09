„Elmshorn liest“ 2021 : Karten für alle Events zu haben – Literatur-Quiz mit attraktiven Preisen

Das Kulturfest wird am 13. September eröffnet. Nicht nur Literatur-, sondern auch Rätselfreunde kommen auf ihre Kosten – und können unter anderem E-Abos gewinnen. Shz.de ist Medienpartner.

Elmshorn | Jackie Thomae in Elmshorn: Am 18. September wird die Autorin aus ihrem Roman „Brüder“ im Stadttheater lesen. Der Höhepunkt und gleichzeitig auch der Abschluss des Kulturfestivals „Elmshorn liest“, das am 13. September von Bürgervorsteher Andreas Hahn (CDU) offiziell eröffnet wird. Eine Woche lang steht die Stadt an der Krückau dann im Zeichen des Lese...

