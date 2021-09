Gratis Obst pflücken : Elmshorn lädt zur Ernte auf der Streuobstwiese ein

Die Bürger dürfen sich nach Lust und Laune bedienen. Im Angebot sind 77 verschiedene Apfelsorten, darunter auch einige seltene.

Elmshorn | Die Stadt Elmshorn eröffnet am Sonntag, 3. Oktober, ihre Streuobstwiese an der Wilhelmstraße zum traditionellen Obstpflücken. Von 10 bis 14 Uhr dürfen die Bürger nach Lust und Laune Birnen und Äpfel pflücken – eine Mengenbeschränkung oder Kosten gibt es nicht. „Mitzubringen sind lediglich Pflückhilfen, Leitern, Taschen und Körbe, in denen die Ernte tr...

