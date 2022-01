Vorstoß der Kirchen : Elmshorn errichtet auf Friedhof einen Gedenkstein für die Corona-Opfer

Ein Ort zum Trauern wird geschaffen. Da die Pandemie noch nicht beendet ist, soll der Gedenkstein frühestens 2023 aufgestellt werden.

Elmshorn | Die Corona-Pandemie: Zurzeit sterben in Deutschland täglich Menschen mit oder an dem Virus. Viele Infizierte ringen auf den Intensivstationen mit dem Tod. Die Stadt Elmshorn wird auf dem städtischen Friedhof in der Nachbargemeinde Kölln-Reisiek einen Gedenkstein aufstellen. Das hatte der Kulturausschuss schon im vergangenen Jahr entschieden. Elmshorn ...

