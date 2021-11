Gegen das Vergessen : Trauer und Wut: Elmshorn erinnert an die Ereignisse der Reichspogromnacht

Etwa 70 Besucher nahmen an der Gedenkveranstaltung im Flamweg teil. Dort zerstörten die Nationalsozialisten am 9./10. November 1938 die Elmshorner Synagoge.

Elmshorn | Im Flamweg – an der Stelle, an der noch bis zur Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 eine Synagoge in Elmshorn stand – haben am Mittwoch (10. November) etwa 70 Elmshorner mit einer Gedenkveranstaltung an die Schrecken der Reichspogromnacht in der Stadt und in ganz Deutschland erinnert. Diskriminierung und Fremdenhass dürfen in unserer Gesellschaft...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.