Kostspieliges Investment : Dank City-Kaufleuten: Elmshorn bekommt 2022 neue Weihnachtsbeleuchtung

Die alte Beleuchtung, einst eigens für die Stadt entworfen und angefertigt, ist in die Jahre gekommen. In Zukunft könnten die Lichtinstallationen in der Weihnachtszeit sogar noch ausgeweitet werden.

Elmshorn | Elmshorns Lichtermarkt ist mit seinen mehr als 270.000 Lichtpunkten ein echtes Erlebnis in der Adventszeit. Aber auch die Weihnachtsbeleuchtung in der Fußgängerzone, die über den Köpfen der Besucher schwebt, sorgt für eine ganz besondere Atmosphäre beim Bummeln und Einkaufen in der Kö und der Marktstraße. Die Elmshorner sollten noch einmal einen ganz ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.