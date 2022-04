Zusammenstoß in Elmshorn : Zwei Verletzte nach Unfall auf der Kaltenweide

Eine 32-Jährige aus Barmstedt geriet am Sonntagnachmittag in den Gegenverkehr und stieß Frontal mit einem Audi zusammen. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt.

Elmshorn | Zu einem Frontalzusammenstoß zweier Autos ist es am Sonntagnachmittag (10. April) auf der Kaltenweide in Elmshorn gekommen. Das berichtet die Pressestelle der Polizei am Montag auf Anfrage von shz.de. Volvo-Fahrerin wollte Auffahrunfall vermeiden Demnach fuhr eine 32-jährige Barmstedterin gegen 15 Uhr auf der Kaltenweide in Richtung Voßkuhlen, a...

