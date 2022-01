Werkstatt für Jugendliche : Workshop für kreatives Schreiben in Elmshorner Stadtbücherei

In Kooperation mit der Familienbildungsstätte wird eine Schreibwerkstatt für Jugendliche ab 11 Jahren angeboten.

Elmshorn | Die Stadtbücherei Elmshorn bietet in Zusammenarbeit mit der Familienbildungsstätte (FBS) am Freitag, 4. Februar, eine Schreibwerkstatt für Jugendliche an. Von 15 bis 18 Uhr können Jugendliche ab 11 Jahren sich am kreativen Schreiben ausprobieren. Anmeldungen werden bis zum 28. Januar entgegengenommen. Dozentin Patrizia Held gibt Anregungen und Tipp...

