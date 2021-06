Elmshorn : Kreativität, Handarbeit und Kaffee: Neue Mieter im Pop Up Huus

Am 1. Juni öffnete das Geschäft in der Elmshorner Königsstraße mit vier neuen Mieterinnen und Mietern seine Türen.

Elmshorn | Im kleinen Pop Up Huus in der Königstraße 19 erwartet die Kunden im Juni ein breit gefächertes Angebot von vier Ausstellern. Die neuen Kurzzeitmieter sind das Label „kreativpoesie“, die Manufaktur „Seifenflair“, „Die Landrösterei“ und „Alte Bäckerei - Edzard Kröger Antiquitäten“. So unterschiedlich die Angebote auch sind, haben sie doch eines gemeinsa...

