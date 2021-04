Randalierer an der Krückau : Elmshorn: Unbekannte zerstören erneut die Rettungsring-Anlage an Kanusteg

Der Austausch kostet jedes Mal etwa 600 Euro. Baustadtrat Lars Bredemeier ist sauer auf die Randalierer.

Elmshorn | Baustadtrat Lars Bredemeier ist sauer: Am Kanusteg in der Elmshorner Deichstraße haben Randalierer zum wiederholten Mal die Rettungsring-Halterung zerstört. Der jüngste Fall ereignete sich vermutlich am vergangenen Wochenende (10. und 11. April). Die Unbekannten nahmen dabei den erst Ende Februar neu angeschafften Aufbewahrungskasten für den Rettungsr...

