Auf Parkplatz in Elmshorn : Sprinter erfasst Fußgängerin beim Einparken: 35-Jährige schwer verletzt

Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Hamburger Krankenhaus gebracht.

Elmshorn | Bei einem Verkehrsunfall in Elmshorn wurde eine 35 Jahre alte Frau aus Breitenburg (Kreis Steinburg) am Montag (20. Dezember) schwer verletzt. Laut Polizei wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Hamburger Klinik geflogen. Zusammenstoß beim Einparken Der Unfall ereignete sich um 12 Uhr auf dem Parkplatz des Sonderpostenmarktes Krümet an...

