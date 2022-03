Elmshorner Speeldeel : Rauswurf von Herbert Hübsch und Jutta Wendland war rechtswidrig

Der Vereinsvorsitzende Claus-Peter Jessen räumte im Prozess vor dem Amtsgericht Elmshorn Formfehler ein. Die Kläger lehnten ein Mediationsverfahren ab.

Elmshorn | Jutta Wendland und Herbert Hübsch mussten die Elmshorner Speeldeel erst verklagen, um nachzuweisen, dass ihr Rauswurf am 15. Oktober 2021 per Mitgliedervotum rechtswidrig war. Die ehemalige Vorsitzende und das Speeldeel-Urgestein mussten ihren Theaterverein erst verklagen, um Einsicht in das Protokoll der Rauswurf-Sitzung zu bekommen – um endlich zu e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.