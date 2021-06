Neueröffnung in Elmshorn : Nach Walthers-Weggang: Schäfers Bistro übernimmt Gastronomie im EDZ

Die Gastronomie im Elmshorner Dienstleistungszentrum (EDZ) ist nach dem Weggang des Restaurants Walthers wieder eröffnet. Der neue Pächter Haiko Schäfer hat 14 Jahr ein Dubai gekocht.

Elmshorn | Nachdem das Restaurant Walthers im Elmshorner Dienstleistungszentrum (EDZ) am Ramskamp 71-75 geschlossen wurde, mussten sich die einstigen Gäste anders behelfen. Doch damit ist jetzt Schluss. Mit Haiko Schäfer ist am 17. Juni ein neuer Pächter eingezogen. 14 Jahre in Dubai gekocht Sein Handwerk hat Schäfer bei Uwe Früchtenicht, Küchenchef des Re...

