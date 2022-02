Fall in Elmshorn : Im Auto das Bewusstsein verloren: Ralf Schmidt sucht seine Lebensretter

Der Rentner war in Elmshorn unterwegs, als er zusammenbrach. Unbekannte leisteten Erste Hilfe. Nun sucht der Uetersener nach ihnen, um sich zu bedanken.

Elmshorn | Der Schock sitzt immer noch tief. Ralf Schmidt ringt mit den Worten, wenn er davon berichtet, was ihm in der vergangenen Woche passiert ist. Schmidt war am Donnerstag (27. Januar) mit dem Auto durch Elmshorn unterwegs als er das Bewusstsein verliert: „Ich stand gerade an der Kreuzung Westerstraße/ Hafenspange und wollte über die Klappbrücke, da gingen...

