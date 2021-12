In Elmshorn und den Dörfern : Schlüssel in der Haustür: Anwohner machen es Einbrechern viel zu leicht

Gekippte Fenster, offene Schuppen und leicht zu öffnende Haustüren sind Einladungen für Einbrecher. Bei einer Streife in Elmshorn und den Dörfern haben Polizisten jede Menge dieser Nachlässigkeiten entdeckt.

Kreis Pinneberg | Sie kommen zu Fuß, schleichen um das Haus und schauen, ober der Hausschlüssel im Türschloss steckt oder ein Fenster auf Kipp gestellt ist. So geschehen am Donnerstagvormittag in Elmshorn, Klein Nordende, Kölln-Reisiek und Klein Offenseth-Sparrieshoop. Keine Angst – es handelt sich nicht um eine flächendeckende Einbruchswelle, sondern um Polizeibeamte,...

