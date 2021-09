Farmers Road Blues Band : Beachclub: Oktoberfest und Livemusik im Elmshorner Postopia

Am ersten Oktoberwochenende tritt die Farmers Road Blues Band in Elmshorn auf und The Moneybrothers geben im Beachclub ihr letztes Konzert. Im „Postopia“ wird außerdem Oktoberfest gefeiert.

Elmshorn | Auch an diesem Wochenende wird in Elmshorns Beachclub „Postopia“ wieder getanzt und gefeiert. Auf dem Gelände der alten Post an der Schauenburger Straße stehen gleich zwei große Konzerte an. Außerdem eröffnet Bürgervorsteher Andreas Hahn das Postopia Oktoberfest. Oktoberfest und Blues Nach dem Fassanstich am Freitag, 1. Oktober, um 18 Uhr, der d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.