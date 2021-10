Programm in den Herbstferien : Elmshorn: MobS bietet Ferienspaß im Steindammpark und Liether Wald

In den Herbstferien bietet das Team der Mobilen Spielplatzbetreuung jede Menge Abwechslung. In der ersten Woche sind sie im Steindammpark zu finden, in der zweiten Ferienwoche im Liether Stadtpark.

Elmshorn | Die Herbstferien stehen vor der Tür. Dafür hat sich das Team der Mobilen Spielplatzbetreuung (MobS) in Elmshorn wieder jede Menge einfallen lassen: Fußball spielen, Roller fahren, auf der Slack-Line balancieren oder Riesen-Mikado spielen – an Abwechslung soll es nicht fehlen. Mehr zum Thema: Spielen und toben: Elmshorner MobS ist wieder da „In d...

