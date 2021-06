Wirtschaft in Elmshorn : Minister Bernd Buchholz zu Besuch bei Medizin-Ausrüster Berner

In den 1980er Jahren in Hamburg gegründet und seit Jahren in Elmshorn ansässig, hat der Medizin-Ausrüster zum ersten Mal Ministerbesuch erhalten. Bei einem Rundgang ging es auch um die wirtschaftlichen Ziele der Firma.

Elmshorn | Das Stichwort Innovation hat Wirtschaftsminister Dr. Bernd Buchholz (FDP) kürzlich nach Elmshorn gelockt. Gemeinsam mit der FDP Landtagsabgeordneten Annabell Krämer hat er Berner International im Elmshorner Gewerbegebiet besucht. Das Unternehmen, geführt von Malte Schneider und Thomas Hinrichs, produziert hochwertige Schutzsysteme in pharmazeutischen ...

