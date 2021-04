Lieblingsstücke : Elmshorner Kunstverein zeigt Privatsammlung im Torhaus

Mit der Schau möchte der Verein das Torhaus langsam wieder öffnen. Das Konzept passt in diese Zeit.

Elmshorn | Kunst gehört ins Museum. Oder in die Galerie. Aber ist das natürliche Habitat von Kunst wirklich so reduziert? „Das hier hängt eigentlich in meiner Küche“, sagt Christel Storm und zeigt auf ein kleines Querformat. Auch die Bilder daneben befinden sich nicht mehr an ihrem angestammten Platz. Die hängen eigentlich in der guten Stube, im Flur oder im Sch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.