Zusammenhang wird geprüft : Pinneberger Kriminalpolizei ermittelt nach Einbrüchen in Elmshorn

Erst haben Unbekannte vergeblich versucht in ein Einfamilienhaus einzubrechen, dann hat ein Dieb die offen stehende Terrassentür eines anderen Hauses genutzt. Die Kripo bittet um Zeugenhinweise.

Deborah Dillmann

02. September 2021, 15:45 Uhr

Elmshorn | Gleich mehrere Diebe waren am Mittwoch (1. September) in Elmshorn unterwegs. Erst hatten Unbekannte vergeblich versucht in ein Einfamilienhaus einzubrechen, dann durchsuchte jemand ein anderes Haus während die Bewohnerin im Garten saß. Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten gibt, ist noch unklar. Die Polizei bittet um Hilfe aus der Bevölkerung. Das teilte Polizeipressesprecher Lars Brockmann am Donnerstag (2. September) mit.

Dieb ist wohl nicht fündig geworden

Der versuchte Einbruch in der Burdiekstraße hat sich zwischen 6.30 und 19.30 Uhr ereignet. Im Lönsweg betrat ein Unbekannter zwischen 12.30 und 13.30 Uhr durch die unverschlossene Terrassentür ein Einfamilienhaus. Zwar durchsuchte er die Räume nach Wertsachen, fündig geworden ist der Dieb wohl aber nicht. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet.

Bei dem Unbekannten soll es sich um einen etwa 20-25 Jahre alten, schlank gebauten Mann mit einer Körpergröße von ungefähr 1,75 Metern gehandelt haben.

Die Beamten der Kriminalpolizei Pinneberg bitten um sachdienliche Hinweise unter Telefon (04101) 2020 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de.