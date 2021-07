Am Tag der Freundschaft : Elmshorn: Kostenfreie Führung über den Jüdischen Friedhof

Am 30. Juli steht die Freundschaft zwischen Personen, Kulturen und Ländern im Vordergrund. Das Elmshorner Industriemuseum lädt Interessierte daher ein, in die jüdische Kultur einzutauchen.

Elmshorn | Am 30. Juli wird in Deutschland der Internationale Tag der Freundschaft gefeiert. An diesem Freitag soll die Bedeutung der Freundschaft zwischen Personen und die freundschaftliche Beziehung zwischen einzelnen Ländern sowie Kulturen im Vordergrund stehen. In Elmshorn bietet das Industriemuseum (IME) anlässlich des Gedenktages eine kostenlose Führung üb...

