Wartungsarbeiten : Verkehr in Elmshorn: Käpten-Jürs-Brücke wird im April voll gesperrt

Verkehrsteilnehmer müssen sich Anfang April auf Behinderungen einstellen. Die Klappbrücke muss gewartet werden.

Elmshorn | Verkehrsteilnehmer in Elmshorn müssen vom 4. bis voraussichtlich 8. April mit Behinderungen im Stadtgebiet rechnen. Der Grund: Es stehen Wartungsarbeiten an der Käpten-Jürs-Brücke an. Das teilte die Stadt am Donnerstag (17. Februar) mit. Die Hafenspange, eine der wichtigen Verkehrsachsen in Elmshorn, wird dann voll gesperrt. Umleitung über Wedenkam...

