Elmshorn : Jugendlicher schlägt zwölf Jahre altem Mädchen plötzlich ins Gesicht

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Polizei sucht nach zwei Männern, die Zeugen der Attacke sein könnten.

Elmshorn | In der Klaus-Groth-Promenade in Elmshorn wurde ein zwölf Jahre altes Mädchen von einem Jugendlichen ins Gesicht geschlagen. Laut Polizei ereignete sich die Tat am Montag (25. Oktober) um 18.50 Uhr im hinteren Bereich der Straße, in der Nähe der Bahnschienen. Dort hielten sich die Zwölfjährige und ihre 13 Jahre alte Freundin – beide aus Elmshorn – auf....

