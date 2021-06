Elmshorn : Ernst Dieter Rossmann kommt mit Infostand nach Hainholz

Die aktuelle Bundespolitik steht im Mittelpunkt am Infostand des SPD-Bundestagsabgeordneten.

Elmshorn | Ernst Dieter Rossmann, SPD-Bundestagsabgeordneter für den Kreis Pinneberg, wird am kommenden Freitag, 4. Juni, ab 16 Uhr an seinem Stand vor dem Edeka-Markt am Hainholzer Damm interessierten Elmshornern und Elmshornerinnen einen Einblick in die aktuelle Bundespolitik geben. Vom Aufholpaket für Kinder und Jugendliche über die Pflegereform bis hin zu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.