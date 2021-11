Tag der Entscheidungen : Elmshorn: Häuser in Berliner Straße kommen weg – Blutbuche bleibt stehen

Zwei Jahre wurde um die Häuser gerungen. Am Ende lag keine Alternative auf dem Tisch, die es ermöglicht hätte, die Straße wie geplant auszubauen und gleichzeitig die Häuser zu erhalten.

Elmshorn | Die Häuser Nummer 18 und 20 an der Berliner Straße in Elmshorn: Ihren Abriss im Zuge des Stadtumbaus hatte die Politik schon 2019 beschlossen. Am Dienstagabend (2. November 2021) wird dieser Beschluss von der Politik bestätigt. Dazwischen liegen viel Streit, viel Frust, ein wenig Hoffnung und am Ende viel Enttäuschung. Weiterlesen: Abriss der Häuse...

